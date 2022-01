La vittoria manca da due mesi, il Piace ci prova oggi con il Mantova

Dopo il grigio pareggio di domenica scorsa rimediato allo “Speroni” di Busto Arsizio, il Piacenza torna in campo oggi alle 14.30: in una gara valevole per il quinto turno del girone di ritorno del girone A di serie C, i biancorossi ricevono la visita del Mantova, inguaiato in graduatoria e a caccia dunque di punti per riemergere dalla zona playout. Problemi di classifica che accusano anche gli uomini di Scazzola che non vincono dal 29 novembre, ovvero dalla trasferta di Gorgonzola quando il Piace piegò l’Albinoleffe.

Per la gara di oggi, il tecnico di Loano recupera Sulijc in mezzo al campo, mentre in difesa sarà Nava a sostituire lo squalificato Cosenza. Sarà invece Monachello il terminale offensivo dei virgiliani: si tratta dell’esordio per il nuovo centravanti che il Mantova ha messo sotto contratto nei giorni scorsi. Non ci sarà Guccione, squalificato. Queste le probabili formazioni:

PIACENZA-MANTOVA

PIACENZA (3-4-2-1): Pratelli; Armini, Nava, Marchi; Parisi, Suljic, Castiglia, Giordano; Dubickas, Cesarini; Raicevic. (Galletti, Tafa, Rillo, Munari, Marino, Rossi, Gonzai, Lamesta, Boffini). All. Scazzola.

MANTOVA (4-2-3-1): Marone; Bianchi, Checchi, Pilati; Panizzi, Merrosi; Gerbaudo, Piovanello, Galligani, Silvestro; Monachello. (Tosi, Darrel, Paudice, De Cenco, Rihai, Milillo, Fontana, Vaccaro, Pedrini). All. Galderisi.