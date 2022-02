La Gas Sales pensa a Padova. Intanto spuntano le suggestioni Ngapeth e Leal

Ngapeth o Leal? Sarebbe davvero un bel dilemma dover scegliere tra questi due autentici fuoriclasse della pallavolo, ma è esattamente questo che sta facendo la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. La situazione societaria che sta vivendo la Leo Shoes Modena potrebbe infatti costringere i “canarini” a privarsi dei propri campioni, e le altre squadre non staranno certamente a guardare. Ad approfittarne potrebbe dunque essere proprio la società biancorossa, che per la prossima stagione sta già pensando all’acquisto di uno schiacciatore straniero. Nella puntata di ieri sera di “Volley Piacenza #atuttogas”, il conduttore Marcello Tassi e il giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini hanno svelato quali possono essere i possibili papabili per il ruolo, e sul taccuino della Gas Sales ci sono i due fenomeni di Modena.

Earvin Ngapeth, classe 1991, è uno dei migliori interpreti e reduce dall’oro conquistato con la Nazionale francese a Tokyo, e raggiungerebbe così il proprio connazionale Antoine Brizard. Yoandy Leal, se possibile, vanta un curriculum ancora migliore del suo attuale compagno di squadra avendo vinto con la propria Nazionale cubana e in passato con la maglia di Civitanova, una vera collezione composta da campionati, Coppe Italia, Champions League e Mondiali per club. I tifosi si augurano dunque di vedere uno dei due fare coppia con Francesco Recine nella prossima stagione. Proprio lo schiacciatore della Gas Sales ha raccontato come sta la squadra in questo periodo funestato dal Covid, ospite nello studio di Volley Piacenza insieme al tattico Massimo Caponeri, alla responsabile marketing Monica Uccelli e allo sponsor Gregorio Galli di Data Service srl. “Questa è stata una settimana dura – le parole di Recine – perché eravamo solo in sette e gioco non si poteva fare, ci siamo allenati come abbiamo potuto e la cosa importante è rimanere concentrati con la testa. Abbiamo lavorato di tecnica individuale e ci vorrà un po’ di tempo a riprendere ritmo, ma una volta fatto ricominceremo a marciare come prima”.

Se tutto filerà liscio la Gas Sales sarà in campo domenica sera al Palabanca contro Padova, una sfida “che vogliamo vincere, abbiamo già visto all’andata che loro non mollano mai e dovremo sfruttare le nostre armi fino alla fine”. Fondamentale dunque in questi giorni ottimizzare al massimo i carichi di lavoro con i ragazzi disponibili, come ha aggiunto Caponeri: “Purtroppo siamo in una situazione che non ci aspettavamo, bisogna puntare sulla tecnica individuale e lavorando a gruppi, sfruttando al massimo le risorse disponibili in questo periodo”. Arrivato in estate, Caponeri è vice di De Giorgi nella spedizione azzurra che insieme a Recine ha conquistato l’oro europeo. “Per me è stata un’estate fantastica – ha detto Caponeri – sono entusiasta di avere partecipato con un gruppo di giovani per lavorare su obiettivi a lunga scadenza, ma grazie ai ragazzi il grande risultato è arrivato subito. La ciliegina sulla torta poi è stata proprio la chiamata della Gas Sales, ho accettato subito anche perché qui ho ritrovato Bernardi, e per questo è stato ancora più facile accettare, con lui c’è un rapporto di grande intesa per un certo tipo di lavoro, impegnativo ma gratificante”. Obiettivo stagionale? “Ovviamente vogliamo conquistare un posto in Europa, per il resto puntiamo a dare fastidio alle big in entrambe le competizioni, lo abbiamo già fatto in Coppa Italia e proveremo a farlo anche in campionato”. I tifosi biancorossi amano sempre di più questa squadra, e a testimoniarlo, come ha infine confermato Monica Uccelli, è il successo che ha avuto il Temporary Store di via Sant’Antonino: “L’apertura verrà prolungata fino a 31 marzo, i piacentini hanno risposto positivamente e potranno trovare tanti nuovi gadget”.