Piace, Scazzola: “Contro il Legnago per la 3° vittoria”. Rientrano Bobb e Cosenza

Obiettivo tre punti per il Piacenza, che vorrà conquistare la terza vittoria di fila sabato sul campo del Legnago. Mister Cristiano Scazzola dovrà però fare i conti con una situazione di emergenza: “Purtroppo le cose non sono migliorate da martedì, abbiamo sempre il soliti problemi più qualche altro giocatore da valutare, ma la squadra ha risposto bene in questo periodo e chi è entrato ha dato un contributo importante. Questa gara sarà ostica come tutte quelle che stiamo vedendo nel nostro girone”.

Rientra Cosenza dal periodo di squalifica, Bobb sarà disponibile, da valutare invece le condizioni di Castiglia e Munari a centrocampo e di Raicevic e Dubickas in attacco.