Piace, un giocatore dell’Under 17 convocato con la rappresentativa di Lega Pro

Nuove soddisfazioni per i giovani calciatori biancorossi: Nicolò Piacentini, difensore della squadra del settore giovanile del Piace, è stato convocato per il raduno della rappresentativa Under 17 della Lega Pro che affronterà i pari età della Lazio in amichevole.

Inoltre, la società ha definito il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Tommaso Guglielmo, classe 2009 cresciuto nel settore giovanile biancorosso, al Milan.