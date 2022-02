Gas Sales, tornano in palestra i giocatori guariti dal Covid. Mercoledì sfida a Cisterna

Si torna a respirare aria di normalità in casa Gas Sales Bluenergy. Si rimane in attesa dell’esito egli ultimi tamponi eseguiti nella giornata di ieri e se il responso sarà negativo oggi la squadra potrebbe tornare ad allenarsi a ranghi completi o quasi. Il Covid, che per la seconda volta nel giro di poco più di un mese ha colpito pesantemente lo spogliatoio biancorosso, sembra finalmente allontanarsi dalla truppa di coach Bernardi. E anche gli ultimi sei positivi potrebbero tornare ad allenarsi. Gas Sales Bluenergy che vivrà ancora una volta una domenica da spettatrice. La gara che era in programma domani al Palabanca contro Padova, valida per la settima giornata di ritorno, è stata infatti rinviata a data da destinarsi dalla Lega Pallavolo visto i sei positivi ancora presenti tra i giocatori. E sono diventate così quattro le gare che i biancorossi devono recuperare: Ravenna, Cisterna, Perugia e Padova. La data dei recuperi è già stata fissata per tre di esse: con Ravenna si giocherà il 2 marzo, con Perugia il 23 febbraio, con Cisterna il recupero è fissato per mercoledì prossimo 9 febbraio. La data in cui si giocherà la gara con Padova, unica dei quattro recuperi che si giocherà a Piacenza, non è ancora stata ufficializzata dalla Lega Pallavolo.

La Gas Sales Bluenergy non scende in campo dal 19 gennaio scorso, se tutto precederà come si spera la formazione biancorossa tornerà in campo mercoledì 9 febbraio (ore 20.30) a Cisterna per il recupero della sesta di ritorno che si sarebbe dovuta giocare sabato 29 gennaio. Dopo la sfida con i pontini, il calendario impone alla squadra biancorossa il turno di riposo domenica 13 febbraio e così nuovo stop in fatto di gare per una decina di giorni fino alla sfida con Taranto in programma il 20 febbraio. E tre giorni dopo recupero della gara con Perugia in terra umbra.