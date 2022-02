A Fiorenzuola arriva il Trento, Currarino e Fiorini indisponibili. “Gara cruciale”

Nuovo turno infrasettimanale per la serie C. Fiorenzuola-Trento si gioca regolarmente oggi alle 18, il campo è stato ripulito dalla neve caduta ieri. Partita importante in chiave salvezza per entrambe le squadre divise da un solo punto e con turni precedenti non felici. Fiorenzuola reduce dalla sconfitta di Lecco, uno scivolone che ha interrotto un filotto di risultati positivi e che reclama immediato riscatto. Trento a bocca asciutta da due turni dopo i ko con Mantova e Renate. Il colpo da novanta del mercato invernale, “il doge” Bocalon, non ha portato per il momento punti. Ma la squadra di mister Parlato è temibile e ben costruita. Ieri i rossoneri per dar corso all’ultimo allenamento hanno faticato non poco per trovare un campo sgombro dalla neve e alla fine hanno puntato sul sintetico di Piacenza della Spes. Un altro intoppo per l’allenatore Tabbiani che si trova in emergenza anche con gli uomini del centrocampo. Il bollettino è impietoso: Currarino dovrà stare fuori per circa un mese per l’infortunio rimediato a Lecco. Nella stessa partita guai anche per Fiorini che ha stretto i denti per arrivare al termine, ma i problemi muscolari venuti a galla, ora lo stanno bloccando. “Mi trovo – dice Tabbiani – con un centrocampo ridotto al minimo senza possibilità di ricambi. Ed è un guaio in più perché affrontiamo una gara importante. Partiamo in svantaggio contro una squadra forte e dotata di una rosa ben assortita. Giocano con pochi giovani o anche senza e questa la dice lunga sulle loro ambizioni. Mi sorprende che si trovino a ridosso della zona a rischio. Altro svantaggio – continua Tabbiani – le condizioni del terreno di gioco che dopo la spalatura sarà molto pesante”. Tabbiani, anche in vista della gara di domenica, ancora al Comunale con la Triestina, ipotizzava qualche cambio per dar fiato ai suoi uomini, ma gli infortuni hanno sovvertito i programmi.

FIORENZUOLA-TRENTO

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Ferri, Cavalli, Guglieri; Piccinini, Nelli, Stronati; Mamona, Mastroianni, Zunno. (Burigana, Potop, Fracassini, Bruschi, Oneto, Giani, Arrondini, Varoli, Dimarco, Sartore, Ghisolfi) All.Tabbiani.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Bearzotti, Trainotti, Dionisi, Simonti; Osuji, Caporali, Nunes; Belcastro; Chinellato, Pattarello. (Cazzaro, Oddi, Scorza, Raggio, Pigozzo, Vianni, Carini, Barbuti, Seno, Pasquato, Bocalon). All. Parlato.

Arbitro: Zucchetti di Foligno.

Stadio: Pavesi di Fiorenzuola

Calcio d’inizio: ore 18