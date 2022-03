Piace, trasferta sul campo dell’inguaiata Giana. Dubickas fuori causa

Dopo la formidabile vittoria ottenuta al Garilli al cospetto del Sudtirol capolista, fino a domenica scorsa imbattuto, il Piacenza prova a consolidare ulteriormente il proprio posizionamento in zona playoff, nel girone A di serie C. Trasferta sul campo della Giana Ermnio per i biancorossi che dunque sfidano una delle formazioni più invischiate nella lotta per evitare la retrocessione. Mister Scazzola deve sempre fare i conti con le assenze: questa volta l’allarme è per Edgaras Dubickas. L’attaccante lituano ha riportato una forte distorsione alla caviglia e quasi certamente dovrà saltare l’impegno di Gorgonzola. Con Cesarini che sconta la seconda e ultima giornata di squalifica, il reparto d’attacco dovrebbe poggiare sulle spalle del duo Raicevic-Rabbi. In difesa, scontata la riproposizione di Tintori tra i pali, mentre sarà ancora Nava, insieme a Marchi a guidare il pacchetto arretrato dove marcherà visita Cosenza, ancora fuori causa dopo l’infortunio alla vertebra. Calcio d’inizio fissato alle 14.30.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà