La passione per il Piacenza calcio spopola sui social grazie a due giovanissimi

Dai gradoni del Garilli alle “tribune” social. La pagina Instagram Spazio Piacenza è una vera e propria community per i tifosi biancorossi, grazie ad aggiornamenti, foto e notizie in tempo reale per più di 4.000 followers.

Tutto merito dell’idea avuta dai giovanissimi Nikita Sciaini e Mattia Vallara, rispettivamente 19 e 17 anni: “Abbiamo aperto questa pagina nel 2019, dopo una partita fra Piacenza e Novara. Ci siamo detti: ci sono tantissime squadre con importanti pagine social, perché non ci proviamo anche noi? Ci seguono bambini, giovani, i loro genitori, ma anche anziani tifosi: è un grande piacere”.

La loro passione per il Piace è immensa, nonostante le difficoltà della squadra retrocessa in Serie D negli ultimi anni. E l’obiettivo è quello di far crescere ancora la pagina: “Noi vorremmo allargarci ancora e raggiungere ancora più persone. Ci piace stare a contatto con la gente e comunicare con calciatori e appassionati”.