Piacenza Calcio, svolta sul mercato e fase di valutazioni: vicino l’addio di D’Agostino

Forse non sarà una svolta totale, ma la sterzata intrapresa dalla dirigenza del Piacenza Calcio inizia ad essere visibile. Non ci sarà, infatti, alcuna conferma in blocco del gruppo che con mister Stefano Rossini ha sfiorato una clamorosa rimonta nel girone B.

La notizia più concreta riguarda il sempre più probabile addio di Stefano D’Agostino: al fantasista non è stata recapitata una vera e propria offerta per restare al Garilli, frutto dei ragionamenti tattici e soprattutto economici intrapresi dagli uomini del presidente Polenghi.

Fra i possibili sostituti, è stato fatto un primo sondaggio per Marcelo Orellana Cruz, trequartista classe 2001 della Varesina che ha segnato due volte al Piace in stagione, ma è una pista che al momento resta tiepida.

In stand by, invece, i discorsi riguardanti i “rinnovi” per il bomber da 20 reti Giorgio Recino e il centrocampista Filippo Artioli: entrambi hanno già espresso la volontà di proseguire in biancorosso, ma non è ancora arrivata la stretta di mano finale.