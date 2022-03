Nell’ultima di regular season la Gas Sales batte Vibo 3-0. Ai playoff sfiderà Trento

Obiettivo centrato. Sarebbe bastato anche un solo punto alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per essere matematicamente certa del sesto posto al termine della regular season, utile in ottica playoff. Al cospetto di Vibo Valentia, nell’ultimo appuntamento della stagione regolare di Superlega, la squadra di Bernardi ne conquista tre, battendo i calabresi con il massimo scarto e condannandoli alla retrocessione in A2.

Gas Sales brava a raddrizzare un primo set caratterizzato da troppi errori in battuta ma soprattutto da una ricezione messa in gran difficoltà dal talento nipponico Nishida, devastante in battuta e capace di far tremare i piacentini con ben quattro ace consecutivi. Sotto 16-12 i biancorossi hanno raccolto le idee e si sono lanciati all’inseguimento dei giallorossi riuscendo (complice l’ingresso di Catania per uno Scanferla in giornata no) ad aggiudicarsi il set per 29-31 dopo un’infinita serie ai vantaggi. Ai ragazzi di Bernardi hanno sorriso anche il secondo e il terzo parziale, chiusi rispettivamente 23-25 e 20-25.

Una vittoria che consentirà a Piacenza di lavorare con maggiore serenità in vista dei playoff, pronti a scattare domenica 27 marzo: i biancorossi se la vedranno con Trento (terza classificata). I quarti di finale playoff si giocheranno al meglio delle tre sfide, con la meglio classificata (in questo caso Trento) che avrà la possibilità di disputare la prima partita e l’eventuale bella in casa. Chi verrà eliminato non avrà concluso la stagione ma terminerà la corsa verso lo scudetto, scivolando nel girone per il quinto posto che assegnerà un pass per la Challenge Cup.