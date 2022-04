Gas Sales, domenica arriva Trento. Bernardi: “Dovremo avere più fame di loro”

In casa Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è tutto pronto in vista di domenica prossima, quando alle 18.00 i biancorossi sfideranno in gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto la fortissima Itas Trentino. Per i ragazzi di Lollo Bernardi, sconfitti in gara 1 per 3-0, si tratta della classica sfida da dentro o fuori: per alimentare il sogno scudetto dovranno per forza battere i trentini, per poi giocarsi tutto nell’eventuale gara 3 a Trento. A “mister Secolo” abbiamo chiesto che aria si respira in casa Gas Sales in queste ore.

