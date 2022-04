Gas Sales Bluenergy, oggi serve l’impresa: gara da dentro o fuori contro Trento

E’ l’ultima chance, l’ultima possibilità per la Gas Sales Bluenergy di coach Lorenzo Bernardi di continuare a correre per lo scudetto. Oggi pomeriggio (ore 18.00) al Palabanca sotto i riflettori di Rai Sport i biancorossi affronteranno Trento in gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto.

Persa gara 1 otto giorni fa, la Gas Sales Bluenergy è consapevole di dovere giocare una gara sopra le righe per pareggiare i conti nella serie e rimandare il verdetto a gara 3 domenica prossima a Trento. A fare la differenza nel primo confronto per la squadra di Lorenzetti è stata soprattutto la battuta con dodici ace di squadra utili a segnare il solco di fatto in ogni parziale. Ma anche qualche errore di troppo commesso dai biancorossi oltre che dalla linea dei nove metri anche in attacco.

“Conosciamo molto bene il valore di Trento – ha sottolineato coach Bernardi – sappiamo che è una squadra molto forte e l’hanno dimostrato in tutto l’arco della stagione sia a livello di campionato italiano che di Champions League. Per vincere certe partite noi dobbiamo avere più fame di loro e dovremo giocare una partita perfetta”.

Una gara da dentro o fuori per continuare il percorso playoff scudetto. Probabile ma non certo il recupero del libero Scanferla, da capire le condizioni di Russell che accusa problemi alla schiena. Una gara comunque sia in cui i giocatori devono dare tutto dimenticando, per un paio di ore, quello che potrà essere il loro futuro. Prima della sfida Francesco Recine sarà premiato come Mvp del mese di gennaio grazie alle tre nomination che ha raccolto durante il mese. Una bella soddisfazione per il giovane schiacciatore biancorosso chiamato al riscatto dopo l’opaca prova soprattutto in ricezione in Gara 1.

Quello odierno è il quarto confronto stagionale tra le due squadre e il sessantaquattresimo in totale: il bilancio è nettamente favorevole a Trento che ha vinto in quarantacinque circostanze, soprattutto grazie a ventinove vittorie negli ultimi trentatré scontri diretti. L’ultima vittoria casalinga dei biancorossi risale al 17 novembre 2016, poi solo sconfitte.