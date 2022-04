Zona Calcio taglia un traguardo storico: mille gol trasmessi da inizio stagione

Il calcio di rigore trasformato da Carrara in Gragnano-Junior Drago non ha solamente permesso alla squadra di San Giorgio di vincere 1-0 in trasferta, ma è stato anche un traguardo simbolico tagliato da Zona Calcio. La rete della capolista della Seconda Categoria A è, infatti, il gol numero mille trasmesso nella stagione 2021/2022 dal programma di Telelibertà condotto da Michele Rancati, che ogni lunedì racconta il calcio piacentino ai tanti appassionati.

La puntata si è aperta con l’analisi delle partite di Serie C di Piacenza e Fiorenzuola, entrambe vittoriose nel fine settimana, con ospiti in studio il vice presidente della società rossonera Daniele Baldrighi e il preparatore dei portieri biancorossi Nicola Barasso, assieme ai giornalisti di Libertà Giorgio Lambri e Paolo Gentilotti.

Ovviamente felice Baldrighi per aver vinto contro il Legnago, tre punti importanti per la salvezza diretta, “con i quali abbiamo raggiunto la fatidica quota 40, sembra però che in questa stagione ne serviranno di più per salvarci, dobbiamo ancora guadagnarne qualcuno. La squadra però ha espresso il proprio calcio anche in questa gara, non sempre ci è riuscita quest’anno però ci ha provato contro qualsiasi avversario e questo aspetto è molto importante”.

Bene anche il Piacenza, che con il 2-1 inflitto all’Albinoleffe ha quasi blindato i playoff. Il gol vittoria al 95′ minuto, secondo Barasso, “non è un caso, i ragazzi hanno dato tutto e meritato di vincere. Questo risultato ci dà grande consapevolezza, gli obiettivi non sono ancora raggiunti e nelle ultime tre partite dovremo lottare, questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario. L’esultanza di Scazzola al gol di Dubickas? Ci tiene tanto, e non vuole deludere la piazza. Lo stesso Dubickas ha grandi qualità ed è di prospettiva, gli serve solo continuità”.

Nella seconda parte del programma, nello spazio dedicato ai dilettanti, ecco il millesimo gol di quest’annata di Zona Calcio durante l’analisi dei vari campionati, affidata a Emanuele Reboli, l’allenatore pronto a tornare su una panchina piacentina.