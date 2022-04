Gas Sales, cresce l’attesa in vista di gara 3. A Trento due pullman di tifosi biancorossi

Tre squadre, Perugia, Modena e Civitanova, già in semifinale playoff scudetto. La quarta uscirà da Gara 3 tra Gas Sales Bluenergy e Trento in programma domenica a Trento con inizio alle 18.30 e diretta televisiva su Rai Sport.

Unico quarto di finale che va alla terza e decisiva gara. Tutto in una partita, in tre, forse quattro o cinque set. Si decide chi sarà l’avversaria in semifinale di Civitanova, si decide chi continuerà a correre per il tricolore. E a Trento saranno tanti i tifosi biancorossi sugli spalti. Due i pullman già completati dai Lupi Biancorossi a cui, con ogni probabilità, se ne aggiungerà un terzo. La società della presidente Curti, subito dopo Gara 2, ha deciso di sostenere lei le spese dei pullman, segnale importante per fare capire quanto ci tenga ad avere più tifosi possibili sulle tribune del palasport trentino. E vada come vada quella di domenica non sarà comunque l’ultima gara della stagione per la Gas Sales Bluenergy. Chi vince prosegue la sua corsa verso lo scudetto, chi perde parteciperà ai playoff 5 posto che assegna alla squadra vincente l’accesso in Europa con un posto nella prossima Challenge Cup.

