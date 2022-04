Alle 21 su Telelibertà torna “Volley Piacenza”: ospiti Lagumdzija e Pujol

Il primo passo è stato compiuto senza problemi, però la strada è ancora lunga. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si è sbarazzata di Cisterna nell’incontro inaugurale dei playoff quinto posto di Superlega, ottenendo i primi tre punti nel girone. L’obiettivo della squadra di coach Lorenzo Bernardi è quello di vincere il girone per conquistare l’ultimo posto disponibile per la prossima Challenge Cup, un viaggio che speriamo si possa concludere positivamente alla finale del 12 maggio.

Ad accompagnare fino in fondo a questa avventura i biancorossi ci sarà ovviamente “Volley Piacenza #atuttogas”. Il programma di approfondimento sul mondo Gas Sales torna come ogni martedì questa sera dalle ore 21, con immagini, grafiche e il riassunto di quanto accaduto in questa prima giornata di girone. Nello studio del conduttore Marcello Tassi ci saranno ospiti d’eccezione per commentare la vittoria contro Cisterna e addentrarci nel prossimo impegno che sarà domenica a Taranto: Adis Lagumdzija e Pierre Pujol, rispettivamente opposto e palleggiatore della Gas Sales, accompagnati dallo scoutman della squadra Paolo Zambolin, con l’analisi dell’esperto Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport. Le repliche di “Volley Piacenza #atuttogas” andranno in onda domani alle ore 9 e alle 17.