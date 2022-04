Piace ai playoff, per il Fiore decisivi risultati degli altri. Zona calcio ricorda Reboli

Davide Reboli era un grande amico di Zona Calcio. Il programma di Telelibertà ha ovviamente reso omaggio al capo degli ultras biancorossi scomparso prematuramente. Lo hanno ricordato il conduttore Michele Rancati, i giornalisti di Libertà Giorgio Lambri e Marco Villaggi, ma soprattutto il consigliere d’amministrazione del Piacenza Davide Battistotti. “Lui c’era sempre, la sua vita era dedicata al Piacenza, sapeva fare gruppo e aveva una grande ironia, oltre a un carisma pazzesco, mi piace ricordarlo così” le parole di Battistotti. Difficile parlare di calcio per lui, ma ha comunque analizzato la sconfitta del Piacenza contro la Feralpisalò: “È stato il brutto epilogo di un fine settimana in cui nulla è andato bene…peccato perché la squadra ha anche reagito al gol dello svantaggio e all’espulsione, forse un risultato anche un po’ bugiardo. Cesarini? Deciderà il mister se avrà ancora la fascia di capitano, sicuramente il rosso che ha preso pesa perché non ci sarà nella prima gara dei playoff”. L’avversario sarà la Juventus Under 23, “probabilmente in casa loro, ma il Piace in questa stagione ha dimostrato di tirare fuori il meglio di sé nelle situazioni meno favorevoli”.

