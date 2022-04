Al Garilli la prima edizione femminile del torneo Beghi va all’Hellas Verona

Si è conclusa la prima edizione femminile del “XXXIV Memorial Beghi – Trofeo Rajapack”, organizzato nella splendida cornice dello stadio “Garilli”. Il torneo ha coinvolto le formazioni femminili Under 15 di Piacenza Calcio, Hellas Verona, Juventus e Milan. Ad alzare il trofeo Raja – tra gli applausi dei partecipanti – è stato l’Hellas Verona, che ha avuto la meglio sulla Juventus alla lotteria dei calci di rigore. Dopo il 2-2 alla fine dei tempi regolamentari; la formazione scaligera si è imposta grazie alle parate di Irene Bucci, eletta miglior portiere del torneo.

La Juventus chiude dunque al secondo posto. Tra le fila delle bianconere Milena De Marchi è stata premiata come miglior giocatrice del torneo. In semifinale il Verona ha superato il Milan, anche in questo caso sono stati necessari i tiri dagli undici metri per decretare la squadra vincente dopo l’1-1 al termine del match. La Juventus ha invece avuto la meglio sul Piacenza.

Nella finalina per il terzo e quarto posto il Milan ha battuto le biancorosse, salendo così sul gradino più basso del podio. Giorgia Galluzzi, giocatrice rossonera, ha vinto il premio come capocannoniere del torneo. Martina Bressan dell’Hellas Verona è invece stata premiata come miglior difensore della manifestazione, un riconoscimento speciale consegnato da Giorgio Beghi.

I RISULTATI DELLE SEMIFINALI:

PIACENZA CALCIO – JUVENTUS 0-7

HELLAS VERONA – MILAN 1-1 (4-3 d.c.r)

LA FINALE TERZO QUARTO POSTO:

PIACENZA CALCIO – MILAN 2-9

FINALISSIMA:

HELLAS VERONA – JUVENTUS 2-2 (5-4 d.c.r)

LE FOTO DI CALUDIO CAVALLI: