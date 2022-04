Luca Galazzetti conquista l’argento nel torneo open “Fornaroli Polymers”

Il “pupillo” di casa ha sfiorato la vittoria alla prima uscita della stagione. Ottimo secondo posto per Luca Galazzetti, l’atleta piacentino ha infatti conquistato l’argento nel torneo open maschile su terra “Fornaroli Polymers” (montepremi di 1000 euro) organizzato dal Tennis Club Borgotrebbia. Prima edizione assoluta per questa manifestazione, che ha contato in tutto una sessantina di partecipanti dal territorio piacentino e da province limitrofe. Nel giro di una settimana si sono disputate tutte le gare del tabellone, e Luca Galazzetti, tennista categoria 2.5 del Tennis Club Borgotrebbia, ha condotto un percorso vincente, pur non essendo testa di serie. Galazzetti si è trovato di fronte un avversario davvero valido, il bresciano Andrea Melisi del Tennis Club Gavardo, e lo ha sfidato al meglio dei tre set perdendo con il punteggio di 6-1 6-2. Considerando che ha incontrato un giocatore di categoria più alta (2.3), Galazzetti può dunque essere soddisfatto per aver ottenuto il primo risultato positivo di questa stagione, e di aver accumulato ulteriore esperienza in vista dei prossimi impegni. In questi giorni infatti la squadra maschile di Borgotrebbia saprà chi dovrà affrontare ai playoff di Serie C per poter salire in B2: gli incontri decisivi si terranno tra una settimana e Luca sarà presente con il resto del gruppo: Gijs Brouwer (numero 206 ATP), Gergely Madarasz (numero 486 ATP), Lorenzo Frigerio, Petr Nouza, Gianluca Beghi, Gabriele Crivellaro, Francesco Borgo, Giuseppe Schiavi, Francesco Mazzoni, Federico Tassi e Lorenzo Engelbrecht, capitanati da Andrea Nociti. Il torneo open maschile si è inoltre concluso con un trionfo per il Borgotrebbia, visto che il giorno precedente Nicholas Catelli (cat. 3.2) ha vinto l’edizione riservata ai giocatori di terza categoria battendo in finale Daniel Dario Capponi per 6-2 0-6 10-3. Grande soddisfazione per gli organizzatori, dalla presidente del Club Silvana Pagani alla giudice arbitro del torneo Cristina Brandazza e Lorenzo Marchi di Fornaroli Polymers. “Stiamo portando avanti un movimento che al Club vede una squadra di agonisti di 12 elementi, tra giocatori e staff, mentre la nostra scuola di avviamento al tennis comprende una sessantina circa di appassionati che vengono seguiti da maestri qualificati” ha spiegato la presidente Pagani. Il prossimo appuntamento organizzato dal Tennis Club Borgotrebbia sarà l’open femminile “Edilizia 84 – Edil Ro.Mi”, in programma dal 30 aprile al 7 maggio. La formula è uguale a quella del maschile, con un montepremi di 1000 euro, e al momento sono già circa 50 le iscritte che prenderanno parte alle gare. Le iscrizioni sono ancora aperte, fino alle ore 12 di giovedì 28 aprile, e dovranno pervenire al circolo online sul sito www.federtennis.it.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà