Piacenza, Fiorenzuola e l’omaggio a Rantier: stasera torna Zona Calcio

Zona calcio non si ferma neppure il 25 Aprile. Questa sera alle 20.30 torna la trasmissione di Telelibertà condotta dal giornalista Michele Rancati, che in apertura analizzerà la domenica delle squadre piacentine di Serie C.

Il Piacenza si è fatto rimontare sul 2-2 sul campo del Seregno e domenica prossima affronterà in trasferta la Juventus Under 23 per il primo turno dei play off. Traguardo a cui non è riuscito ad arrivare il Fiorenzuola, sconfitto in casa dalla Giana Erminio, ma protagonista di una storica salvezza diretta.

Nella seconda parte, spazio al calcio dilettanti, con tutti i campionati dall’Eccellenza alla Terza categoria che ieri sono scesi in campo, con scontri diretti e risultati molto importanti, tanto in vetta quanto in coda.

Ospiti, oltre ai giornalisti di Libertà Corrado Todeschi e Marco Villaggi, l’attaccante dell’Agazzanese Julien Rantier (che proprio ieri ha annunciato l’addio al calcio giocato) e il direttore sportivo del Carpaneto Chero Maurizio Mosconi.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909 con opinioni, pareri o domande.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà domani alle 9.00 e alle 17.00.

