Gas Sales verso la semifinale: stasera a “Volley Piacenza” ospite coach Bernardi

Finalmente ci siamo, la stagione della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza entra nel momento decisivo per conquistare il tanto desiderato posto in Europa. Praticamente perfetto finora il percorso dei biancorossi nel girone playoff quinto posto, chiuso in testa alla classifica con 5 vittorie su 5. Ora però arriva il bello, con le fasi a eliminazione diretta che vedranno la squadra di coach Bernardi protagonista sabato sera al PalaBanca per la semifinale contro Verona. Chi vince raggiungerà la finale del 13 maggio per contendersi un posto in Challenge Cup, un cammino che vedrà “Volley Piacenza #atuttogas” accompagnare i biancorossi fino alla fine.

La trasmissione condotta da Marcello Tassi tornerà questa sera su Telelibertà alle ore 21.10 per analizzare l’ultima vittoria contro Milano e addentrarsi nella semifinale di sabato con Verona. Come sempre, con ospiti d’eccezione del mondo Gas Sales: coach Lorenzo Bernardi, il suo vice Massimo Botti, l’amministratore unico Isabella Cocciolo e Pietro Boselli, vice direttore generale della Banca di Piacenza, sponsor Gas Sales. Insieme a loro ci saranno gli esperti Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, e Simone Carpanini, giornalista e commentatore delle sfide interne della Gas Sales Bluenergy, il tutto condito da immagini e grafiche per fare il punto della situazione anche sulle altre sfide dei playoff.