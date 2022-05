Gas Sales, se vuoi l’Europa devi battere Cisterna: stasera la finale playoff 5° posto

È l’ultimo ostacolo da affrontare e superare per strappare un biglietto per l’Europa. Stasera al Palabanca (ore 20.45) Gas Sales Bluenergy e Cisterna si giocano l’accesso alla prossima Challenge Cup. Va in scena la finale dei playoff 5° posto a cui la formazione biancorossa arriva con un percorso netto: sei partite e sei vittorie. E ci arriva con il favore del pronostico. Gara da dentro o fuori che può giocare senza pressione, non è lei la favorita.

Gara difficile, gara che chiude una stagione lunga, logorante e che per la squadra biancorossa vale tanto, vale la possibilità di centrare l’obiettivo che era di inizio stagione: essere protagonisti in Europa nella prossima stagione. Un’Europa che a Piacenza manca dalla stagione 2016-17 quando giocò la Coppa Cev, disco rosso ai quarti di finale.

“Sarà una gara molto difficile – sottolinea coach Lorenzo Bernardi – e non vorrei mai che sull’onda dell’entusiasmo si pensasse che possa essere per noi una partita facile. Non è un caso Cisterna è arrivata in finale giocando una buona pallavolo, certamente noi abbiamo in mano il nostro destino e dobbiamo essere bravi a sfruttare a meglio l’occasione di giocare in casa questa finale. Fino ad ora siamo stati bravi, dobbiamo esserlo anche stasera. La mia speranza – sottolinea Bernardi – è vedere presenti tanti tifosi, stiamo giocando una finale che può portarci raggiungere l’Europa era l’obiettivo, tutto il resto è fantavolley perché chi pensava che in una serie di tre o cinque partite noi fossimo più forti di Modena, Civitanova, Trento e Perugia aveva fatto pallavolisticamente parlando delle valutazioni sbagliate. Questa è la partita che farà diventare la nostra stagione grande o normale, se vinciamo centriamo l’obiettivo prefissato e sarà una grande stagione anche alla luce della semifinale di Coppa Italia, con Cisterna dobbiamo mettere la ciliegina sulla torta”.

Roster completo stasera per coach Bernardi. In tanti giocatori saranno alla loro ultima apparizione con la maglia targata Gas Sales Bluenergy: Russel andrà in Giappone, Rossard in Polonia, Stern in Grecia, Holt con ogni probabilità in Cina, Catania proprio a Cisterna o a Cuneo se quest’ultima dalla A2 salirà in Superlega. “Affrontiamo una squadra – puntualizza Bernardi – molto brava nella fase cambio palla, noi dovremo avere la predisposizione e la voglia di giocare uno contro uno e difendere tanto, queste sono le partite più belle da giocare, partite da dentro o fuori per le quali ti sei allenato una intera stagione”.