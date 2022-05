Piacenza calcio, Scazzola verso l’addio. Il nuovo mister potrebbe essere Scalise

Il Piacenza Calcio in questi giorni è alle prese con il “nodo-allenatore”. Come più volte riferito, sembra ormai terminata, dopo un anno e mezzo, l’avventura di Cristiano Scazzola alla guida dei biancorossi. La società di via Gorra è ora indirizzata su Manuel Scalise.

Si tratta di un tecnico giovane, 41 anni, per il quale sarebbe l’esordio assoluto in serie C. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, ma nel corso della settimana potrebbero esserci sviluppi, in primis con la rescissione del contratto di Scazzola e successivamente con l’arrivo dell’ormai ex allenatore della Caronnese, girone A di serie D.