“Felice di proseguire con la Gas Sales. Ora torniamo grandi in Europa”

Come preannunciato ieri sera a Volley Piacenza in onda su Telelibertà, Lorenzo Bernardi siederà sulla panchina della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza anche per stagione 2022/23. Per la terza stagione consecutiva Bernardi, eletto dalla FIivb miglior giocatore di pallavolo del XX secolo e considerato il pallavolista più forte di tutti i tempi, oltre che un simbolo in Italia della cosiddetta “generazione di fenomeni” e che in questa stagione ha portato la squadra alla qualificazione per la Challenge Cup, continuerà a guidare i biancorossi.

Dedizione, determinazione e carisma sono alcune delle qualità del coach trentino, qualità che sono alle base della sua lunga e vincente carriera nel mondo della pallavolo.

“Sono contento – ha commentato Bernardi – di potere proseguire a lavorare ad un progetto che anno dopo anno migliora e diventa sempre più ambizioso. La prossima stagione saremo protagonisti in Europa e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutti noi e per chi farà parte della nuova squadra”.

“Rispettiamo gli accordi presi qualche mese fa e il percorso intrapreso da due anni. E siamo convinti che Bernardi possa dare un ulteriore valore aggiunto al nostro percorso”. Ha quindi aggiunto la presidente Elisabetta Curti.

Da giocatore Bernardi vanta in bacheca trofei prestigiosi come 9 Campionati italiani vinti, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e, a livello europeo, 4 Coppe dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe, 4 Coppe CEV, 2 Supercoppe. Uomo simbolo della Nazionale con 306 partite disputate con la maglia azzurra, Bernardi ha fatto incetta di medaglie d’oro tra Mondiali ed Europei e vincendo, inoltre, un argento alle Olimpiadi del 1996. Da allenatore dopo le esperienze all’estero prima in Polonia sulla panchina dello Jastrzebski Wegiel poi in Turchia con l’Halkbank Ankara dove ha conquistato un campionato e una coppa nazionale, il tecnico classe’68 è rientrato in Italia nel 2016 accasandosi a Perugia. Alla guida della formazione umbra coach Bernardi ha trionfato, vincendo nella stagione 2017/2018 Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa italiana mentre nella stagione successiva ha bissato il successo in Coppa Italia.