Piace, ora è ufficiale: Manuel Scalise è il nuovo allenatore. Per lui contratto di due anni

La notizia era stata ampiamente annunciata, oggi nel tardo pomeriggio è arrivata l’ufficialità da parte della società biancorossa: Manuel Scalise è il nuovo allenatore del Piacenza Calcio. All’ex tecnico della Caronnese in Serie D il compito di non far rimpiangere Cristiano Scazzola, che al termine della stagione ha salutato il club di via Gorra.

Scalise, che debutterà in Serie C tra pochi mesi, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo. Faranno parte dello staff tecnico Giacomo Curioni, allenatore in seconda, Salvatore Bruno, collaboratore tecnico, e Augusto Rasori, preparatore dei portieri. Confermati i preparatori atletici Matteo Callini e Pablo Lischetti Duarte. La società comunicherà nei prossimi giorni anche i componenti dello staff medico-sanitario.