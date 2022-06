Gas Sales Bluenergy, i numeri del settore giovanile: “Stiamo crescendo sempre di più”

Il settore giovanile della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, guidato dal tecnico Renato Barbon sta compiendo passi da gigante. Un percorso di crescita impressionante, che in pochi mesi ha consentito ai baby-pallavolisti biancorossi di tagliare traguardi importanti. Su tutti la qualificazione alle imminenti finali nazionali giovanili da parte dell’Under 15, che dal 7 al 12 giugno si contenderanno – insieme ad altre 27 squadre – il titolo italiano di categoria.

“Risultati – spiega lo stesso Barbon – che hanno sorpreso tutti, me in primis. Quando sono arrivato, lo scorso settembre, c’era ancora tutto da costruire. Insieme ai miei collaboratori e ai ragazzi abbiamo creato qualcosa di importante e in poco tempo siamo già riusciti a cogliere i frutti del nostro lavoro. Certo, per creare un settore giovanile di livello occorrono anni e noi stiamo ancora seminando. La foresteria creata quest’anno si sta a poco a poco riempiendo, quello che mi lascia un po’ perplesso è la scarsa disponibilità da parte di alcune società del territorio ad affidarci i ragazzi: se un giovane possiede potenziali margini di crescita per diventare un giocatore di medio-alto livello gli deve essere concessa la possibilità di crescere”.

Oltre all’Under 15, i cui componenti si sono laureati vicecampioni regionali, il settore giovanile sorride con l’Under 13 6×6 (quinta in regione), l’Under 13 3×3 (sesta in regione), l’Under 17 (sesta in Emilia Romana) e l’Under 19 (nona in regione).