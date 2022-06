Rugby Top 10, dopo l’ottima stagione i Lyons confermano 19 giocatori

La stagione 2021/2022 della Sitav Rugby Lyons verrà ricordata e inserita negli annali. Il settimo posto conquistato dalla squadra diretta da Gonzalo Garcia e Carlo Orlandi vale come miglior piazzamento nel massimo campionato italiano nella storia della società piacentina. Un piazzamento maturato grazie alle sei vittorie conquistate, anche in questo caso un record per la società, che hanno portato il gruppo bianconero a raggiungere quota 28 punti in classifica, agganciando una piazza storica come Viadana al settimo posto finale. Da ricordare alcune giornate storiche, come le vittorie casalinghe contro i campioni d’Italia di Rovigo e Calvisano.

Dopo un’annata così memorabile, la scelta più logica, ma non per questo più facile, è stata quella di confermare il più possibile la rosa bianconera, per partire da una base di lavoro già rodata e affiatata da affidare allo staff tecnico guidato da Orlandi. Oltre ai 14 giocatori piacentini scesi in campo nell’ultima stagione, che costituiscono il cuore pulsante della squadra, sono 19 i giocatori confermati nella rosa bianconera, tra quelli arrivati a Piacenza nel corso della carriera e che hanno deciso di piantare le proprie radici.

Rimangono in bianconero dunque i veterani di lungo corso come capitan Bruno, Alberto Rollero e Marco Conti; sette elementi arrivati ai Lyons tre stagioni fa, alla prima volta dei bianconeri nel nuovo Top 10, e otto tra gli acquisti dell’ultimo anno. Il direttore sportivo bianconero Stefano Nucci ha così commentato le scelte fatte in questa prima fase di mercato: “La stagione è andata bene, con risultati soddisfacenti nonostante un girone di ritorno sottotono, in cui purtroppo hanno influito fattori esterni come malanni stagionali e Covid che ci hanno penalizzato. Siamo convinti che la squadra possa replicare i risultati della prima parte di stagione, e non abbiamo voluto smantellare l’ottimo lavoro svolto dai giocatori e dai tecnici. Inoltre, il gruppo è molto affiatato, e questo è un ulteriore fattore che permette alla squadra di crescere e ottenere anche dei risultati oltre le aspettative. Siamo molto felici di poter ancora contare su questi giocatori, che si sono tutti molto bene integrati e hanno contribuito alla buona stagione fatta: l’obiettivo ora è quello di crescere ancora, siamo come gruppo che come società, per ottenere risultati ancora migliori.”

I giocatori confermati per la stagione 2022/2023

Andrea Actis, pilone sinistro, 1 stagione in bianconero

Romulo Acosta, pilone sinistro, 3 stagioni Antonino Aloè, pilone destro, 1 stagione

Francisco Minervino, pilone sinistro, 1 stagione

Enrico Cafaro, pilone sinistro, 1 stagione

Alberto Rollero, tallonatore, 6 stagioni

Alessio Cocchiaro, tallonatore, 5 stagioni

Hannes Janse Van Rensburg, 2° linea, 1 stagione

Lorenzo Cemicetti, 2° linea, 3 stagioni

Alberto Bottacci, 3° linea, 3 stagioni

Luca Petillo, 3° linea, 3 stagioni

Jacopo Salvetti, 3° linea, 2 stagioni

Santiago Portillo, 3° linea, 1 stagione

Pietro Fontana, m. mischia, 3 stagioni

Maximo Ledesma, m. apertura, 1 stagione

Marco Conti, centro, 6 stagioni

Joaquin Paz, centro, 3 stagioni

Lorenzo Maria Bruno, ala, 7 stagioni

Giacomo Biffi, estremo, 2 stagioni

Stefano Nucci ha anche delineato gli obiettivi del mercato bianconero, con l’idea di elevare ancora di più il livello della squadra: “Nell’ultima stagione abbiamo avuto giocatori che non hanno saltato neanche una partita, arrivando a fine campionato un po’ scarichi. Dopo aver consolidato il gruppo e aver raggiunto un buon livello competitivo, è giusto allargare la rosa dei giocatori e dare più alternative allo staff tecnico, in modo da avere più soluzioni e più qualità in determinati ruoli. Sarà fondamentale rinforzare i primi cinque uomini della mischia, in modo da permettere loro di rendere al massimo per tutta la stagione, e intervenire nel reparto arretrato dove alcuni giocatori piacentini sono arrivati a fine carriera dopo averci aiutato per tanti anni. Abbiamo le idee e chiare e sappiamo dove intervenire, presto ci saranno importanti novità.”

Giocatori in uscita

Luca Scarsini, pilone destro, 2 stagioni in bianconero

Maximiliano Filizzola, utility back, 1 stagione