Anche l’Oltrepò entra a far parte dell’Academy giovanile del Piacenza Calcio

Novità importante in casa Piacenza Calcio: anche l’Oltrepò, nata dalla fusione delle società Varzi e Broni, entra a far parte dell’Academy del club biancorosso di cui fanno già parte Azzurra, Polisportiva Podenzano, Sarmatese, Polisportiva Corsico, Cadeo Calcio Codogno.

“Si tratta di una collaborazione – spiega Francesco Guareschi, responsabile del settore giovanile del Piace – nata dai rapporti duraturi con il presidente Fabrizio Catenacci e il direttore sportivo Nicola Raso della società Varzi. Per noi il bacino oltre padano è sempre stato un punto di riferimento e negli anni diversi ragazzi sono transitati da noi,

compiendo un passo importante di crescita calcistica. Questa collaborazione nasce per affiancarli e crescere insieme e rendere l’Oltrepò una società di riferimento del territorio”.

Una partnership accolta positivamente anche dall’Oltrepò, come testimoniano le parole del direttore sportivo della società, Nicola Raso: “Siamo orgogliosi di entrare a far parte dell’Academy del Piacenza. Credo che come società sia basilare svolgere un’opera scoiale e tecnica, far crescere i ragazzi con sani principi educativi. Questa collaborazione ci dà la possibilità di offrire un miglior servizio ai nostri tesserati e di dare l’opportunità a quelli più meritevoli di fare un salto di qualità, approdando in un settore giovanile professionistico”.