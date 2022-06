Sei medaglie per i giovani del Karate Piacenza Farnesiana all’Open di San Marino

Ancora un successo per il Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic che con sei atleti in gara ha conquistato cinque medaglie. Flavio Ghilardotti nella categoria -67 kg Under 21 ha disputato tre incontri con avversari titolati ed è salito sul gradino più alto del podio aggiudicandosi la medaglia d’oro e dimostrando ancora una volta il suo talento.

Maya Pilotti, già vincitrice del torneo anche negli anni passati, si è aggiudicata nuovamente la medaglia d’oro nella categoria Junior – 48 kg e superato nella finale la compagna di squadra Martina Genovese (per lei medaglia d’argento).

Nicole Longeri ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Under 14 -42 kg sostenendo tre intensi incontri.

Mattia Bongiorni in una categoria molto numerosa ha conquistato la medaglia di bronzo negli Under 14 + 55 kg disputando quattro incontri e perdendo l’occasione della finale di misura.

Lorenzo Centonze nella categoria Under 14 – 55 kg si classifica al quinto posto nella categoria Under 14 – 55 kg con un’ottima prestazione.

Lo staff tecnico della squadra piacentina composta dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli ha ricevuto i complimenti da numerosi maestri di tutta Italia per l’elevato livello degli atleti piacentini in gara.