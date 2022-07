Mattia Rossetti: ufficiale il contratto con il Piacenza Calcio fino al 2024

Piacenza Calcio 1919 ha acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Rossetti dalla Società Sportiva Città di Campobasso. Rossetti ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo a favore del club. Rossetti, attaccante classe 1996, è cresciuto nel settore giovanile del Catania. Dopo l’esordio nei professionisti in Serie B con la squadra siciliana, ha vestito le maglie di Racing Club Roma, Vibonese, Sicula Leonzio, Messina e Acireale. Nelle ultime due stagioni, disputate con il Campobasso, ha conquistato prima la promozione in Serie C e nello scorso campionato, nel girone C, ha disputato 33 partite realizzando 8 reti a cui ha aggiunto anche 5 assist. “A Mattia un caloroso benvenuto nella famiglia biancorossa”.

