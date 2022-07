Dal Fiorenzuola al Piacenza: Zunno e Nelli in biancorosso. Il punto sul mercato

La “stracittadina” di Serie C infiamma anche il calciomercato estivo. Il Piacenza ha infatti deciso di “pescare” in casa Fiorenzuola per definire la rosa che ha intenzione di mettere a disposizione di mister Manuel Scalise prima dell’inizio del ritiro del 15 luglio, e gli ultimi due colpi nel mirino della dirigenza biancorossa rispondono al nome di Marco Zunno e Jacopo Nelli.

Con l’attaccante l’accordo è ormai raggiunto e siamo ai dettagli da limare, sarà lui dunque il “sesto elemento” scelto dal Piace per il reparto avanzato con Cesarini (in attesa di capire se il fantasista rimarrà in biancorosso e non ascolterà le “sirene” provenienti dalla Vis Pesaro), Dubickas, Rossetti, Conti e Biancheri. In realtà, per le sue caratteristiche, Zunno potrebbe candidarsi a diventare il sostituto di Gonzi come esterno di centrocampo a sinistra in quel 4-4-2 che nella passata stagione ha condotto la squadra di Scazzola a raggiungere i playoff.

L’altro rossonero finito nei radar del Piacenza è Jacopo Nelli, sul quale ci sono buone sensazioni, ma c’è da battere la concorrenza del Renate. Nelli, classe 2000, è stato invece uno dei titolari e protagonisti della salvezza del Fiorenzuola nella passata stagione, condita da 31 presenze e due gol. Il suo ruolo di centrocampista centrale lo rende un elemento che farebbe molto comodo al Piacenza, che in quella zona di campo ha appena perso l’occasione di acquistare Manuel Di Paola. Passando al capitolo uscite, c’è sempre da fare i conti con i puntuali corteggiamenti che a ogni sessione arrivano per Andrea Corbari: il centrocampista piace a Entella e Sangiuliano City che intanto si è assicurato ufficialmente il difensore Paolo Marchi.