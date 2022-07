Volley, convocazione in Nazionale Under 17 per il figlio d’arte Manuel Zlatanov

La dinastia dei Zlatanov è in buone mani. Manuel Zlatanov, figlio di Hristo (attuale direttore generale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, già storico capitano biancorosso e con alle spalle 142 presenze in azzurro) e nipote di Dimitar (argento con la Bulgaria alle Olimpiadi di Mosca del 1980) si prepara a vivere una nuova esperienza in Nazionale giovanile. Il giovanissimo schiacciatore della Gas Sales, infatti, è stato convocato tra le fila della Nazionale Under 17 per un collegiale in programma dall’11 al 24 luglio 2022 a Zocca.

Una tradizione di famiglia che si rinnova.