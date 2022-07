Il Piace lancia l’abbonamento sospeso: “Un gesto all’insegna della solidarietà”

Il Piacenza Calcio lancia “l’abbonamento sospeso”. Un’iniziativa che nasce dalla tradizione del “caffè sospeso”, secondo la quale si può lasciare un caffè pagato in anticipo per i più bisognosi.

“Il Piacenza Calcio – si legge in una nota della società – è una famiglia e come in tutte le famiglie ci si aiuta a vicenda. Proprio in quest’ottica nasce l’iniziativa dell’abbonamento sospeso. Chiunque vorrà, potrà acquistare un abbonamento e lasciarlo in sospeso. Un gesto all’insegna della solidarietà”.

La società ha già provveduto a mettere a disposizione un abbonamento. Per chi volesse donare un pass stagionale, è possibile richiedere informazioni sulle modalità a [email protected] Per accedere all’iniziativa, le persone più bisognose potranno fare richiesta alla medesima mail. Qualora l’abbonamento sarà disponibile, potranno ottenere il pass stagionale gratuitamente.