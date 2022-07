Piacenza, al via il ritiro a Salsomaggiore. Mister Scalise: “Vogliamo far divertire”

Semaforo verde per il Piacenza Calcio, che inizierà ufficialmente oggi la sua avventura nella stagione 2022/2023. La squadra è partita alla volta di Salsomaggiore per il ritiro, e mister Manuel Scalise non sta più nella pelle: il nuovo tecnico è pronto alla sfida che lo vedrà per la prima volta nel calcio dei professionisti in una piazza prestigiosa.

“C’è voglia – ha detto Scalise -, è passato poco tempo da quando abbiamo finito, c’è ora la volontà di iniziare a conoscere i ragazzi che saranno con noi per il ritiro. Ho avuto grandissima disponibilità da parte della società e attestati di stima dalla tifoseria, per cui sono felice di questo… Si è parlato della società, ma a me non piace parlare di cose extra campo, ora bisogna far parlare il campo e i ragazzi”.

Vedremo un Piacenza che giocherà con il 4-2-3-1, ma che soprattutto cercherà di far divertire i tifosi e che darà tutto sul campo: “Noi dobbiamo fare in modo che la tifoseria si diverta, che la squadra dia tutto e che si impegni, io sono convinto che questa sia una tifoseria importante con un passato storico importantissimo e che tutti i ragazzi lo sanno, di conseguenza dobbiamo far vedere l’impegno a ogni allenamento, una volta che succederà questo i tifosi e la squadra diventeranno un tutt’uno per questo campionato. Il primo obiettivo è di arrivare a una partita in famiglia dove verranno i tifosi a vederci, e vedranno un gruppo già squadra, che dà tutto e che li fa divertire”.