Tegola in casa Piace: brutto infortunio in allenamento per il portiere Dario Anatrella

Brutte notizie in casa Piacenza Calcio, con mister Scalise che dovrà purtroppo fare a meno per lungo tempo del portiere Dario Anatrella. L’estremo difensore, presentato solo pochi giorni fa, oggi durante uno scontro in allenamento durante il ritiro a Salsomaggiore ha riportato la frattura del radio dell’avambraccio destro. Ancora da valutare i tempi di recupero.

Nel frattempo, la società biancorossa ha tesserato Simone Giacchino, centrocampista classe 2003 cresciuto tra i settori giovanili di Juventus e Milan. Nella passata

stagione ha vestito la maglia della Sanremese nel girone A di Serie D, collezionando 37 presenze tra campionato, Coppa e playoff.