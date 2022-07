Poker Monza ma il primo test del Piace è positivo. Zunno, super gol. LE FOTO

Oggi, mercoledì 20 luglio, è stato tempo della prima uscita stagionale del nuovo Piacenza, nel pieno della preparazione. Sconfitta per 4-1 a Monzello, dove il Monza, neo promosso in serie A, ha fatto valere il proprio strapotere tecnico ma di fronte si è trovato un ottimo Piace. I ragazzi di Scalise, dopo due minuti sono andati sotto con il gol di Valoti e alla mezz’ora Motha Carvalho ha firmato il 2-0. Dopo alcune opportunità sciupate da Cesarini, in pieno recupero Zunno ha firmato quello che risulterà il gol della bandiera. Nella ripresa, i brianzoli di Giovanni Stroppa hanno colpito altre due volte con Ranocchia e Siatounis di fronte a un Piace esausto dopo i primissimi giorni di preparazione atletica. Sono comunque buone le indicazioni offerte dalla squadra di mister Scalise che sarà nuovamente in campo domenica prossima, a Salsomaggiore, per un nuovo test contro la Primavera dello Spezia.

MONZA-PIACENZA 4-1

Monza primo tempo (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Colpani, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Vignato, Dani Mota. All. Stroppa.

Piacenza primo tempo (4-4-2): Rinaldi; Parisi, Cosenza, Nava, Rizza; Munari, Nelli, Suljic, Zunno; Cesarini, Dubickas. All. Scalise.

Monza secondo tempo (3-5-2): Sorrentino; Antov (60′ Bettella) Ranocchia (60′ Marrone), Caldirola; Birindelli (60′ Molina), Ciurria, Barberis (60′ Siatounis), Valoti (60′ Sensi), D’Alessandro (60′ Carlos Augusto); Mota (60′ Mancuso), Gytkjaer.

Piacenza secondo tempo (4-4-2): Rinaldi (81′ Bethers); Parisi (75′ Frosinini), Cosenza (59′ Pezzola), Nava, Rizza; Munari (85′ Biancheri), Palazzolo, Suljic (81′ Giacchino), Lamesta; Cesarini (62′ Rossetti), Conti.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Reti: 3′ Valoti (M), 34′ Mota (M), 47′ Zunno (P), 53′ Ranocchia (M), ’80 Siatounis (M).

FOTOGALLERY BUZZI