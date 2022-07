Bella vittoria del Piace contro la primavera dello Spezia, 4-1 il risultato finale

Prima vittoria stagionale per il Piacenza, nella seconda amichevole estiva giocata oggi pomeriggio a Salsomaggiore contro la Primavera dello Spezia.

Specie nella prima frazione, buoni segnali dal 4-4-2 schierato da Scalise, con la coppia di attaccanti Cesarini-Rossetti.

Buona prova anche da parte di Munari, seppur meno in luce della trasferta in casa del Monza, mentre da rivedere la freddezza sotto porta di Lamesta, che nonostante la rete del vantaggio si è spesso rivelato impreciso.

Brutte notizie invece dall’infermeria: per una torsione al ginocchio destro nell’allenamento di sabato, da valutare le condizioni di Marco Zunno. L’esterno sinistro in prestito dalla Cremonese potrebbe non essere a disposizione per le prossime settimane.

Tornando all’amichevole contro la Primavera dello Spezia, è stato capitan Cesarini a segnare il secondo gol prima dell’intervallo con un bel destro a giro.

Nella ripresa poi, hanno chiuso i conti le reti di Rossetti e Banchieri per il definitivo 4-1, intervallate dal rigore di Loffredo che aveva riaperto i giochi per gli ospiti.

LA FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI: