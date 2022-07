Piace e ospedale insieme per “Biancorossi dalla nascita”: magliettine per ogni neonato

Una maglietta per ogni neonato di Piacenza. Per il quarto anno consecutivo si rinnova la bella iniziativa del Piacenza Calcio con il reparto di pediatria dell’ospedale di Piacenza intitolata “Biancorossi fin dalla nascita”, con l’obiettivo di fidelizzare i tifosi fin dalla culla. Consegnate questa mattina le prime magliette, si punta a donarne 2000 entro la fine dell’anno. “Per noi è motivo di orgoglio – ha detto il responsabile marketing del Piacenza Francesco Fiorani – e vogliamo fidelizzare i tifosi fin da piccoli. Questo sarà l’anno del ritorno alla normalità, ce lo auguriamo, a settembre torneremo anche nelle scuole”. Piacenza ringraziato dal primario di Pediatria Giacomo Biasucci, “la loro collaborazione è continua per i nostri piccoli pazienti”.

