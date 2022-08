Serie C, ora è ufficiale: Piace e Fiorenzuola giocheranno in due gironi diversi

Piace nel girone A e Fiorenzuola nel girone B. Sono state confermate oggi dalla Lega Pro le indicazioni emerse nei giorni scorsi e che volevano le due piacentine separate nel corso della prossima stagione di Serie C, al via il 28 agosto. Dunque, niente derby piacentino e tifosi biancorossi che dovranno rinunciare allo scontro con alcune delle storiche rivali, Reggiana e Siena su tutte, mentre il Fiorenzuola sarà costretto a ben due trasferte in Sardegna (con Torres e Olbia).

Questi i due raggruppamenti, domani sarà tempo di ufficializzazione dei calendari.

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ARZIGNANO

FERALPISALÒ

JUVENTUS U23

LECCO

MANTOVA

NOVARA

PADOVA

PERGOLETTESE

PIACENZA

PORDENONE

PRO PATRIA

PRO SESTO

PRO VERCELLI

RENATE

SANGIULIANO

TRENTO

TRIESTINA

VICENZA

VIRTUS VERONA

GIRONE B

ALESSANDRIA

ANCONA

CARRARESE

CESENA

ENTELLA

FERMANA

FIORENZUOLA

GUBBIO

IMOLESE

LUCCHESE

MONTEVARCHI

OLBIA

PONTEDERA

RECANATESE

REGGIANA

RIMINI

SAN DONATO

SIENA

TORRES

VIS PESARO

GIRONE C

MESSINA

AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO

CATANZARO

CROTONE

FIDELIS ANDRIA

FOGGIA

GELBISON

GIUGLIANO

JUVE STABIA

LATINA

MONOPOLI

MONTEROSI TUSCIA

PESCARA

PICERNO

POTENZA

TARANTO

TURRIS

VIRTUS FRANCAVILLA

VITERBESE

Ufficializzata anche la composizione dei gironi della formazioni Primavera 3 e Primavera 4.

GIRONI PRIMAVERA 3

GIRONI PRIMAVERA 4