Nuovo acquisto per la Bakery. Arriva il magiostrino Umberto Livelli

Nuovo rinforzo per la Bakery Basket Piacenza che ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con Umberto Livelli, guardia/ala di 180 cm per 82 Kg, classe 1999. Livelli, originario di Cortemaggiore, cresce nelle giovanili dell’UCC Assigeco dove entra subito negli interessi della prima squadra, per due stagioni consecutive partecipa come under al campionato di Serie A2, guadagnandosi anche qualche presenza sul parquet.

“Già da tempo pensavamo ad Umberto e appena c’è stata l’opportunità lo abbiamo contattato. È un giocatore giovane, che viene già da campionati da protagonista ed è piacentino. Siamo molto contenti di averlo con noi. Benvenuto in famiglia!” la soddisfazione del responsabile settore giovanile Simone Zamboni.

Nella stagione 18/19 conclusa l’esperienza con i colori di Casalpusterlengo, Livelli decide di spostarsi nel campionato di serie B con la Virtus Valmontone. In terra laziale chiude l’anno con una media di 12 minuti, 4 punti e 2 rimbalzi a partita. Dopo una stagione ai piedi dei colli romani carico dell’ottima prima esperienza in Serie B decide di tornare a Piacenza questa volta con la maglia dei Fiorenzuola Bees. Nella stagione 19/20 Livelli conquista la promozione in Serie B, dopo la gloria arriva la riconferma. Umberto disputa altri due anni con i gialloblu di coach Galetti, anni nei quali è riuscito a ritagliarsi il suo spazio personale sigillando le stagioni con 14 e 10 punti di media.

“Il progetto Bakery per questa stagione, una piazza così importante che punta sui giovani, è molto interessante – ha sottolineato Livelli -. Personalmente quest’anno vorrei divertirmi e far divertire, con un nucleo giovane l’idea è quella di correre e giocare ad alto ritmo, se ci sono queste componenti, lavorando bene durante l’anno riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Nelle passate stagioni ho sempre dato il mio contributo che di anno in anno è cambiato a seconda delle esigenze della squadra. Voglio fare bene, trovarmi bene con la squadra, divertirmi e far divertire il pubblico del PalaBakery.”