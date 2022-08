Piacenza, a Vigolzone e Catello le amichevoli con Pontedera e Virtus Entella

Prosegue il tour del Piacenza Calcio 1919 tra i paesi della provincia piacentina. In seguito al posticipo del primo turno di Coppa Italia di Serie C, rinviato a data da destinarsi, e lo slittamento dell’inizio del campionato a domenica 4 settembre 2022, la società ha deciso di svolgere alcuni allenamenti e gare amichevoli nel territorio

piacentino.

Ecco i prossimi appuntamenti:

Giovedì 18 agosto alle ore 17.30 la squadra guidata da mister Scalise sarà ospite dell’Agazzanese presso il Campo Sportivo Comunale Sandro Pietra di San Nicolò (Str. Riva Trebbia 10, San Nicolò) dove i biancorossi svolgeranno una seduta di allenamento a porte aperte;

Domenica 21 agosto alle ore 17.30 verrà disputata un’amichevole ufficiale contro il Pontedera presso il Centro Sportivo Comunale di Vigolzone (Via Casalegno 24, Vigolzone);

Sabato 27 agosto alle ore 18.00 i biancorossi giocheranno un’amichevole ufficiale contro la Virtus Entella presso lo Stadio Comunale “P. Soressi” di Castel San Giovanni (via Emilia Piacentina 39A, Castel San Giovanni).

Entrambe le amichevoli saranno aperte al pubblico. Il costo del biglietto sarà di 5 euro e potrà essere acquistato direttamente presso il luogo dove si svolgerà l’amichevole. Inoltre in occasione della sfida con il Pontedera sarà attivo uno stand gastronomico dove ci sarà un’altra occasione d’incontro tra la squadra e i tifosi, sulla lunghezza

d’onda di quanto già accaduto a Gossolengo per la presentazione della rosa e a Lugagnano successivamente all’amichevole con l’Albinoleffe. I fan presenti a Vigolzone potranno mangiare con i giocatori e lo staff tecnico.

La società coglie l’occasione per ringraziare l’occasione per ringraziare l’Agazzanese, il Vigolzone 1968 e la Castellana Fontana per l’ospitalità e la collaborazione.