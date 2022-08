Dubickas dopo 32 partite e 10 gol saluta e va a Pordenone. Al Piace arriva Mihael Onisa

E’ finita l’avventura di Edgaras Dubickas al Piacenza Calcio 1919. Il bomber lituano approda a Pordenone dopo solo una stagione in biancorosso. Con il piace Dubickas ha disputato 32 partite e segnato 10 gol. Parallelamente all’operazione che ha portato l’attaccante in Veneto, il Piacenza ha definito l’acquistato di Mihael Onisa. Il centrocampista rumeno classe 2000 si veste di biancorosso con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto.

Onisa è cresciuto tra i settori giovanili di Virtus Entella e Torino, esordendo tra i professionisti con la maglia della Cavese. Prima di affrontare l’ultima stagione in serie B con il Pordenone, Onisa ha giocato in lega pro per l’Imolese e ora è pronto per iniziare una nuova esprienza all’interno della famiglia biancorossa.

Nel frattempo è terminato il periodo di prova per l’attaccante Claudio Morra che – dopo aver convinto sul campo mister Scalise – ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo anno.