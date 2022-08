Piace, a Vigolzone per verificare i progressi: amichevole con il Pontedera

Torna in campo per un’amichevole ufficiale il Piacenza. Alle 17.30, i biancorossi saranno di scena al Comunale di Vigolzone dove se la vedranno con il Pontedera. Toscani inseriti nel girone B di serie C, al contrario del Piace che è rimasto nel girone settentrionale. Sarà l’occasione per osservare da vicino il neo attaccante biancorosso Morra, tesserato pochi giorni fa dopo l’addio di Dubickas, passato al Pordenone. Rosa al completo per mister Scalise che, prima della chiusura della sessione di mercato (1 settembre), attende l’arrivo di un esterno mancino di difesa e anche di un difensore centrale.

