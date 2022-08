Otto giocatori di Gas Sales Bluenergy al Mondiale 2022 con le rispettive nazionali

La seconda settimana di preparazione atletica è entrata nel vivo per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che si allena a ranghi ridotti al PalabancaSport. Otto atleti del roster biancorosso sono al lavoro con le rispettive nazionali in vista del Mondiale 2022 che inizierà domani 26 agosto in Polonia e Slovenia. Il palleggiatore Antoine Brizard, capitano di Gas Sales Bluneregy Volley Piacenza, guiderà la Francia del tecnico Andrea Giani a caccia dell’ennesimo titolo dopo le Olimpiadi di Tokyo e la recente VNL le cui finali si sono giocate a Bologna mentre il centrale Robertlandy Simon proverà a trascinare la sua Cuba per lasciare il segno nella rassega iridata. Gli schiacciatori Ricardo Lucarelli Santos De Souza e Yoandy Leal formano la coppia di attaccanti su cui il Brasile punta tantissimo per arrivare fino in fondo alla manifestazione iridata mentre il palleggiatore Freek De Weijer e la sua Olanda, guidata da Roberto Piazza, cerca gloria nella rassegna iridata. A sgomitare nella rampicata verso il tetto del mondo ci sono anche i tre azzurri di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: il libero Leonardo Scanferla, l’opposto Yuri Romanò e lo schiacciatore Francesco Recine che dopo il successo all’Europeo e il podio sfiorato alla VNL hanno tutta l’intenzione di portare l’Italia a giocarsi il titolo con i team più forti al mondo. I gironi degli otto biancorossi

L’Italia di Leonardo Scanferla, Francesco Recine e Yuri Romanò è nella Pool E a Lubiana con Canada Cina e Turchia. Cuba di Robertlandy Simon è nella Pool B a Lubiana con Brasile, Giappone e Qatar.

