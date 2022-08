Piace, esordio in trasferta con la Pergolettese. Fiorenzuola in casa con la Fermana

Sono in corso proprio in questi istanti i sorteggi dei gironi di Serie C, che vedono il Piacenza Calcio inserito nel girone A e il Fiorenzuola nel girone B del centro Italia.

IL CALENDARIO DEL PIACENZA – Per i biancorossi sarà un esordio in trasferta, con i ragazzi di mister Scalise che affronteranno la Pergolettese domenica 4 settembre.

L’11 settembre, per la seconda di campionato, il Piace farà il suo esordio stagionale al Garilli affrontando la Virtus Verona. Alla terza giornata, il 14 settembre, i biancorossi giocheranno ancora una volta in casa contro la Feralpisalò, dopodiché sarà trasferta ad Arzignano il 18 settembre. Il 25 settembre, per la quinta giornata, il Piace sfiderà l’Albinoleffe, il 6 ottobre sarà la volta di San Giuliano-Piacenza, Piacenza-Juventus Under 23 è in programma il 9 ottobre, Vercelli-Piacenza il 16 ottobre, Piacenza-Renate il 19 ottobre e Trento-Piacenza il 23 ottobre per la decima giornata. Il 30 ottobre è prevista Piacenza-Padova, poi Mantova-Piacenza il 6 novembre, Piacenza-Pordenone il 13 novembre, Lecco-Piacenza il 20 novembre, Novara-Piacenza il 27 novembre, Piacenza-Triestina il 30 novembre, Pro Sesto-Piacenza il 4 dicembre, Piacenza Pro Patria l’11 dicembre. Il girone d’andata si chiuderà il 18 dicembre con Vicenza-Piacenza, 19° giornata.

IL CALENDARIO DEL FIORENZUOLA – Per il Fiorenzuola il campionato si aprirà al Pavesi il 4 settembre contro la Fermana. Seguiranno due trasferte, la prima a Pesaro l’11 settembre e la seconda ad Ancona il 14 settembre. I rossoneri torneranno a giocare in casa il 18 settembre contro la Lucchese, poi Imolese-Fiorenzuola il 25 settembre e Fiorenzuola-Reggiana il 2 ottobre. Olbia-Fiorenzuola è in programma il 9 ottobre, mentre il 16 ottobre c’è Fiorenzuola-Montevarchi. Seguiranno Fiorenzuola-Gubbio e Cesena-Fiorenzuola il 23 ottobre.

LE DATE DELLA COPPA ITALIA – La Coppa Italia di Serie C partirà il 5 ottobre con il turno eliminatorio.

Primo turno eliminatorio: mercoledì 5 ottobre 2022

Secondo turno eliminatorio: mercoledì 2 novembre 2022

Ottavi di finale: mercoledì 16 novembre 2022

Quarti di finale: mercoledì 7 dicembre 2022

Semifinali

Andata: mercoledì 18 gennaio 2023

Ritorno: mercoledì 15 febbraio 2023

Finale

Andata: mercoledì 1° marzo 2023

Ritorno: martedì 11 aprile 2023