Piace, oggi ultimo test pre-campionato: alle 18 a Castello è sfida all’Entella

Ogni buon tifoso del Piacenza Calcio che si rispetti non può certo sorridere quando sente il nome della Virtus Entella.

Sono passati più di tre anni, eppure quella brutta storia legata alla squadra ligure evoca ancora ricordi dolorosi: ultima giornata del campionato di Serie C 2018/2019, il Piace fino a quel punto capolista perde sciaguratamente nella trasferta a Siena, nel frattempo la formazione di Chiavari vince nel finale (con un gol in fuorigioco) contro la Carrarese scavalcando i biancorossi e conquistando così la Serie B. Come detto, è passato tanto tempo, ma se ne parlerà certamente oggi pomeriggio allo stadio “Soressi” di Castel San Giovanni, dove alle 18.00 il Piacenza affronterà in un incontro amichevole proprio la Virtus Entella (porte aperte al pubblico, ingresso unico in tribuna a 5 euro).

Visti i trascorsi, meglio concentrarsi sul presente: questa sarà l’ultima amichevole precampionato del nuovo Piace targato Manuel Scalise, gara che precederà la settimana di lavoro conclusiva prima dell’inizio del campionato del prossimo 4 settembre.

I biancorossi sono apparsi con le gambe pesanti nell’ultima uscita contro il Pontedera, terminata con la sconfitta interna per 0-1, a causa dei carichi pesanti accumulati in precedenza, ma la settimana a “giri ridotti” di allenamenti sul campo della tangenziale dovrebbe aver smaltito la fatica e aggiunto maggiore velocità. Mister Scalise avrà a disposizione tutta la rosa, compresi i nuovi arrivati, anche se non saranno della partita Giordano Conti e Simone Giacchino, ancora alle prese con qualche problema fisico da risolvere del tutto. Si dovrebbe dunque ripartire dal 4-4-2 che ha caratterizzato fin qui il gioco del nuovo tecnico, con Tintori in porta, in difesa Parisi, Cosenza, Nava e Rizza, a centrocampo Suljic e Nelli coppia di centrali con Munari e Zunno sugli esterni, e in avanti potrebbe essere la volta della coppia Cesarini- Morra dal primo minuto. Da lunedì , ultima settimana di allenamenti in vista della prima giornata del girone A di Serie C, dove il Piace non incrocerà l’Entella visto che i liguri sono stati inseriti nel raggruppamento B. La squadra di mister Gennaro Volpe punta a un campionato di vertice nel proprio girone con un organico di primissimo livello, che, tra gli altri, può contare su ben tre ex biancorossi: il centrocampista Andrea Corbari, arrivato in questa sessione di mercato estivo, e i terzini Barlocco e Zappella.