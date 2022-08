Fiorenzuola battuto 3-0 dalla Juventus Under 23 nell’amichevole

La Juventus Under 23 straccia il Fiorenzuola sul terreno del comunale nell’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato. A segno Sekulov, Barbieri e Da Graca. Risultato fin troppo pesante per il Fiorenzuola in particolare nel primo tempo quando i rossoneri hanno avuto a disposizione tre palle gol non sfruttate. Nella ripresa il passo tecnico più elevato della Juve si è fatto sentire.

SINTESI:

36′ GOL SEKULOV – La Juventus Next Gen passa in vantaggio con Sekulov.

47′ RADDOPPIO DI BARBIERI – Barbieri firma la rete del 2-0 in favore della Juventus Next Gen.

74′ TRIS DI DA GRACA – Colpo di testa vincente dell’attaccante. Juventus Next Gen ora sul 3-0.

Juventus Next Gen (4-2-3-1): Garofani; Mulazzi, Nzouango, Stramaccioni, Barbieri; Barrenechea, Sersanti; Compagnon, Iocolano, Sekulov; Pecorino. All. Brambilla. A disp. Senko, Raina, Citi, Bonetti, Minelli, Iling, Turicchia, Besaggio, Da Graca, Cotter, Zuelli, Ntenda.

Fiorenzuola: Battaiola; Yabre, Potop, Bondioli, Stronati, Mastroianni, Sartore, Oneto, Fiorini, Danovaro, Giani. All. Tabbiani.