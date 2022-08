“Io sono Bakery”: al via la campagna abbonamenti per la nuova stagione

E’ partita oggi, mercoledì 31 agosto, la campagna abbonamenti della Bakery Basket per la nuova stagione. La prima fase terminerà il 30 settembre.

“Abbiamo iniziato a scrivere un nuovo capitolo di storia biancorossa e vogliamo che tu ne faccia parte – scrive la società piacentina -. Quest’anno abbiamo deciso di rivoluzionare la nostra realtà e il panorama cestistico piacentino, gettando le basi per un progetto che negli anni darà la possibilità a tanti giovani atleti di crescere come uomini e come sportivi”.