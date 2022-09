Piace, tra arrivi e partenze: preso David dalla Fiorentina, Rossi saluta

Ultime ore di calciomercato prima del gong che sancirà la chiusura della sessione estiva, con il Piace che ha messo a segno un nuovo colpo in entrata: si tratta del trequartista Andrei David, classe 2003 di nazionalità romena in arrivo a titolo definitivo dalla Fiorentina. Per lui, la passata stagione, 14 presenze condite da 2 reti in maglia viola.

Nel frattempo, il club biancorosso saluto Massimiliano Rossi: il centrocampista e il club di patron Pighi hanno risolto consensualmente il contratto del giocatore.