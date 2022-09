Piacenza calcio, domani si apre il campionato. Sfida con la Pergolettese

Partirà domani, 3 settembre, il campionato del Piacenza Calcio, che farà il suo esordio alle 20.30 sul campo della Pergolettese. Mister Manuel Scalise non si fida degli avversari: “Una squadra che ha giocatori di categoria, alcuni anche di livello superiore. Noi dovremo essere bravi a sfruttare i nostri punti di forza, sono molto contento di come hanno lavorato i ragazzi finora e mi piacerebbe regalare subito una soddisfazione ai tifosi”. Piacenza che giocherà con il 4-4-2, in attacco tandem Rossetti-Biancheri.

