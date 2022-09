Rugby Top 10: Lyons oggi a Biella per la seconda amichevole pre-stagionale

La Sitav Rugby Lyons ritorna in campo alle 16.00 di questo pomeriggio a Biella per svolgere il secondo test di preparazione alla stagione agonistica 2022-2023, che si inaugura sabato 17 settembre con il primo turno di Coppa Italia contro il Rovigo, in programma alle 16.00 al Betrametti di Piacenza.

L’amichevole con Biella (Serie A) acquista pertanto un significato importante per poter valutare la crescita della squadra e lo stato di forma dei giocatori, a quindici giorni di distanza dal primo test giocato dai bianconeri in casa del Colorno. L’impegno odierno appare sicuramente stimolante poiché trova la squadra bianconera alle prese con un avversario cresciuto notevolmente negli ultimi anni, tanto da puntare ora alla promozione nel massimo campionato.

Sitav Lyons: Zaridze, Buondonno A., Paz, Conti, Bruno, Biffi, Fontana, Portillo, Petillo, Bance, Salvetti, Lekic, Minervino, Borghi, Acosta. A disp: Actis, Cafaro, Morosi, Cocchiaro, Salerno, Cuoghi, Via A., Cuminetti, Via G.